Maavanema aastakokkuvõte: pöördepunkt

Neeme Suur

Kui keegi oleks veel eelmise aasta lõpus ennustanud 2016. aasta sündmusi, oleks teda tõenäoliselt kentsakaks peetud. Aga siin me nüüd oleme: Trump Ameerikas presidendiks ja Suurbritannia lahkumas Euroopa Liidust, uus president ja uus valitsus Eestis ja Lõuna-Läänemaa lahkumas maakonna koosseisust. Tundub, et kätte on jõudmas mingil moel pöördepunkt. Inimesed otsivad enda ümber uusi lahendusi, uut lootust ja uusi vaidlusi kerkib esile nii ruttu, et eelmised ei jõua veel vaibuda. Tundub ka, et 2016. aasta oli mingil omal moel ettevalmistav aasta. Seda sellepärast, et lõpuks tuleb ju otsused langetada, need siis ka ellu viia ja uues olukorras edasi elada. Ja see aasta, kus pööre tegelikult toimub, on järgmine – 2017. aasta.