Reportaaž: Uuemõisa õpetajad andsid Hispaanias kolmeaastastele tunde

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Rahvusvaheline Erasmus+ projekt “ICU – võti edukamaks õpetamiseks” viis septembris kolm Uuemõisa kooli õpetajat nädalaks Hispaaniasse Katalooniasse.

19. septembri varahommikul alustasid Uuemõisa lasteaed-algkooli õpetajad teed sooja Hispaania poole. Järgmisel päeval algas juba tõsine töö, kui külastasime partnerkooli Perafortis Tarragona lähistel.

Escola Josep Veciana de Perafort on 180-õpilasega algkool, mille juures on ka lasteaed. Lasteaias käivad lapsed kuni kolmanda eluaastani, seejärel on kõik juba koolilapsed. Õpilased esitasid meile tervituseks mõned laulud ning mängisid flööti. Vaatasime partnerkoole tutvustavaid videoid ja vahetasime nukke – igal projektikohtumisel reisivad kõikide partnerite rahvarõivastes nukud uude riiki. #Neljapäeval oli kõigil osalejatel tore võimalus anda tundi oma emakeeles. Meie andsime tundi kolmeaastastele ja 3. klassi õpilastele. Kõik õpilased said väga hästi selgeks tantsu “Kaks sammu sissepoole”. Koosolekutel andsime üksteisele tagasisidet, kuidas toimisid lugemise põhioskust tugevdavad meetodid javahetasime kirjutamise põhioskusele suunatud meetodeid.

Pärast tööpäevi koolis suundusime Tarragonasse, mis oli meie peatuspaigaks. Tarragona, Tarraco, oli Rooma impeeriumi tähtsuselt teine linn, kahel aastal koguni pealinn, kui seal elas keiser Augustus. Tarragonas on iidset ajalugu märgata igal sammul – kuna linn asetseb iidse linnamüüri sees ja ümber, siis majade ehitusel on kasutatud palju Rooma-aegset ehitusmaterjali. Samuti saab imetleda täies uhkuses amfiteatrit, mis on peaaegu täielikult säilinud. Väga muljetavaldav on ka Tarragona Santa Tecla katedraal, mis asub kunagise keiser Augustuse templi koha peal. Meil oli suurepärane võimalus giidi juhendamisel näha palju põnevat, kaasa arvatud käigud iidse Rooma tsirkuse all.

Meie Tarragonas viibimise ajal toimus Santa Tecla festival. Saime osa “hiiglaste” rongkäigust, nägime kuulsate inimtornide harjutamist ning viimasel õhtul lendas tänavail lausa tuld.

Inimtornide ehitamine on sealkandis väga populaarne alates 15. sajandist, kui üks akrobaatide rühm neid tegema hakkas. Tänaseks päevaks on sellest kujunenud väga oluline mõõduvõtmine erinevate akrobaatide klubide vahel ning algupärased kuuekorruselised tornid on kasvanud lausa kümnekorruselisteks!

Järgmine projektikohtumine on jaanuari lõpus Horvaatias. Projekt saab teoks tänu Euroopa Komisjoni elukestva õppe programmile ning kestab 2015-2017. Projektis osaleb kuus riiki: Eesti, Soome, Norra, Poola, Horvaatia ja Hispaania.

Triin Ollema, Uuemõisa lasteaed-algkooli huvijuht