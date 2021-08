Uuemõisa algkooli söögisaal tehakse korda

Uuemõisa mõisas asuva algkooli söögisaali ootab remont, Haapsalu linnavalitsuse korraldatud hanke võitis OÜ Pögari.

„Plaanis söögisaali seest uuendada,” ütles Haapsalu ehitusnõunik Aivar Sein.

„Seal on praegu seinas kehvas seisus lambrii [puittahveldis – toim.], mis tuleb maha võtta. Et puudub korralik isolatsioon, tõuseb soklikorrusel niiskus seintesse,” selgitas Sein. Tema sõnul on kavas niiskuskolded likvideerida. „Pannakse uued juhtmed, vaadatakse üle radiaatorid, seinad krohvitakse ja värvitakse. Tehakse kõik, et soklikorrusel asuv söögisaal nõuetele vastaks,” rääkis Sein.

