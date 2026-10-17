Kes selle tamme istutas: metsviinapuude pidu

Suurel sügisesel värvipeol ei jää punasesse rüüsse riietunud mets-viinapuu kuidagi märkamata. Et see jõuline ja võimas ronitaim on võimeline katma suuri vertikaalseid pindu, jääb sügisel mulje, nagu oleks mõni müür, sein või piirdeaed eredavärvilise Pärsia vaibaga üle tõmmatud.

Muidugi on metsviinapuu oma tiheda lehestikuga suveajalgi väga kena, kuid tema hiilgeaeg saabub ikkagi sügisel. Suvel sulandub tema jõud ja ilu üleüldisesse rohelisse fooni justnagu ära. Isegi tema kõrgus ja massiivsus ei tundu siis nii muljetavaldav, sest eks ole ümberringi ka puud ju rohelised, võimsad ja kõrged. Kui suve teisel poolel ilmuvad lehtede vahele pisikeste roheliste, hiljem mustade marjakeste hõredad