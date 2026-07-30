Politsei: kelmid pestsid välja 3000 eurot

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29. juulil alustati menetlust juhtumis, kus Haapsalus elavale naisele helistasid kelmid näiliselt Whats App rakenduse, SEB ja politsei nimelt.

Kelmid tekitasid kannatanus hirmu, väites, et teda võib ees oodata läbiotsimine ning deklareerimata sularaha tõttu rahatrahv. Kannatanu andis tema juurde koju tulnud väidetavale maksuameti töötajale kodus olnud sularaha ja pangakaardi.

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Esialgne kelmusega tekitatud kahju on 3000 eurot.