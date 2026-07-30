Läänemaa talusid külastas üle 9000 inimese

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Nädalavahetusel käis Läänemaal külastajatele avatud taludes üle 9000 külastuse, teatas regionaal- ja põllumajandusministeerium.

Läänemaa talude vastu oli tänavu varasemast tunduvalt suurem huvi. Kui mullu tehti Läänemaa taludesse üle 5000 külastuse, siis tänavu juba üle 9000. Suurt huvi kasvu oli märgata ka Ida-Virumaal, kus sel aastal tehti üle 7000 külastuse. Eelmisel ja üle-eelmisel aastal piirduti ligikaudu 4000 külastusega.

Üle Eesti tehti avatud taludesse nädalavahetusel üle 256 000 külastuse. Maakondade võrdluses külastati kõige enam avatud talusid Tartumaal (ligi 55 000 külastust) ning Harjumaal (üle 51 000).

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Uksed avanud taludest oli kõige populaarsem Tartumaal asuv Andre farm, mida külastas kahe päeva jooksul üle 5600 külastaja. Järgnesid Ranna Rantšo Lääneranna vallas enam kui 5500 külastajaga, Estfarmi linnu- ja loomapark ning Viinamärdi talu Tartumaal üle 5000 külastajaga. Üle 4900 külastaja uudistas Rehe talu Raplamaal.

Avatud talude päevad on toimunud juba 12 aastat ja kõigil aastatel on osalenud 18 talu. Tänavu avasid külastajatele uksed 320 talu ja maaettevõtet, kus sai tutvuda Eesti mitmekesise põllumajanduse ja maaeluga.

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase sõnul näitab ülisuur külastajate huvi, et inimesed soovivad teada, kust nende toit tuleb ja kes seda toodavad. „Avatud talude päevad aitavad külastajatel paremini mõista Eesti toidu väärtust ning tööd ja hoolt, mida toidutootmine nõuab. Väga oluline on hoida eestimaalaste lojaalsust oma tootjatele. Märkimisväärne külastajate arv on tunnustus kõigile taludele ja ettevõtetele, kes oma uksed avasid. Tänan kõiki talupidajaid ja maaettevõtjaid, tänu kellele sai sündmus teoks,“ ütles minister.