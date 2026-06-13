Jõgisoole plaanitakse andmekeskust ja tööstusparki

Hooneid ja rajatisi kavandatakse alale kuni 30 ja hoonete suurim lubatud kõrgus on kuni 28 meetrit. Juhan Hepner

Sinfra OÜ esitas taotluse Lääne-Nigula valda Jõgisoo külla tööstuspargi detailplaneeringu algatamiseks. Investeering parki ja selle keskmes olevasse andmekeskusse võib küündida poolest miljardist miljardi euroni.

Lääne-Nigula vallale saadetud taotluse järgi kavandatakse enam kui 214 000 m² kinnistul ehitusealuseks pinnaks kuni 128 000 m². Hooneid ja rajatisi kavandatakse alale kuni 30 ja hoonete suurim lubatud kõrgus on kuni 28 meetrit.

42,5 protsendi Sinfra omaniku, ettevõtte Sustainable Investments OÜ arendusdirektor Oliver Zereen ütles Lääne Elule, et kavandatava arenduse fookus on andmekeskuse rajamine. Ta lisas, et andmekeskuse aastane energiatarve on praeguse hinnangu järgi 750 GWh.

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Andmekeskuse ümber tööstuspark

„Tööstuspargi laiem planeering võimaldab kujundada tervikliku ja paindliku lahenduse, kus andmekeskust toetavad või selle kõrval tegutsevad muud sobiva profiiliga ettevõtted. Näiteks näeme potentsiaali andmekeskuse jääksoojuse kasutamiseks vertikaalpõllumajanduses või