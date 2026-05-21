Lääne-Nigula volikogu esimehe vastu anti sisse umbusaldus

Sven Köster.

Lääne-Nigula vallavolikogu opositsioon andis tänasel istungil sisse umbusaldusavalduse paar kuud ametis olnud volikogu esimehe Sven Köstri vastu.

Opositsiooni hinnangul on Köster on käitunud nii, nagu volikogu esimees ei tohiks käituda ja kahjustanud sellega kohaliku omavalitsuse mainet.

Köster tsenseeris eelmist istungit, keelates volikogu liikmel kuvada seinale slaide, millega volinik tahtis oma sõnavõttu illustreerida. Delikaatsetele isikuandmetele viidates keelas Köster muu hulgas ära ka slaidi, kus polnud muud kui valla tunnuslause.

Tsenseeritud voliniku Ago Kirsipuu (Isamaa) eesmärk oli juhtida tähelepanu talu sissesõiduteele, mis on väga halvas seisus ja puudutab kaht lastega peret. Oma sõnavõtu illustreerimiseks oli Kirsipuu ette valmistanud kuus slaidi, millest tohtis näidata vaid kolme.

Kuvamata jäi teest tehtud foto ja veel kolm slaidi kohtulahingu kaasa