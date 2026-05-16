Lääneranna kultuurijuhiks pürib kaheksa inimest

Lääneranna vallamaja Kaire Reiljan

Lääneranna vallavavalitsuse uus kultuurijuht valitakse välja tuleva nädala lõpuks.

Lääneranna vallavanem Tarvi Sits ütles Lääne Elule, et laekus kaheksa avaldust. „Kõik neist ei kvalifitseerunud. Vestleme kindlasti vähemalt kahe inimesega. Tuleva nädala lõpuks võiks olla kultuurijuht teada,” sõnas Sits.

Kultuuri- ja kogukonnanõuniku ametikohta pole Läänerannas varem olnud, kultuuriasutused on tegutsenud ise ja eraldi. On olnud küll haridus- ja kultuuriosakond, aga kultuuriga eraldi pole ükski ametnik tegelenud, kogukondadega samuti mitte.

„Kultuur ja kogukonnad on omavahel tihedasti seotud,” märkis Sits.

Haapsalus ja Vormsil on kultuuriga tegelevad ametnikud olemas, L