Galerii: Lihulas uudistas rahvas keskaegse kloostri kaevu

Haapsalu muuseumijuht ja arheoloog Anton Pärn viis muuseumiööl rahva vaatama Lihula keskaegse nunnakloostri kaevu, mille talgulised olid kuu alguses võsast puhastanud.

Sissejuhatuse kloostri ajalukku tegi Pärn Lihula mõisa saalis, kuhu oli kogunenud 30-40 inimest. "Räägin alustuseks kloostrist ja Lihulast juurde, sest kloostrist endast on materjali äärmiselt napilt," märkis Pärn.

Mõisa kell jõudis siiski lüüa õige mitu veerandtundi, rahvas kuulas elava huviga ja pooletunnisena plaanitud loeng venis pikemaks.

Selle järel mindi mõisamäele jalgu sirutama, et vaadata linnust ja 13. sajandil rajatud kloostri kaevu, mis asub Lihula kiriku taga. "Väike, aga ülioluline detail," ütles Pärn kaevu kohta. Säilinud ja näha on ka naistsistertslaste kloostri kiriku müürilõik.

Pärna sõnul ei olnud Lihula klooster mingi vaene ääremaa-asutus. Sellel oli ulatuslik üle