Isamaa loodab Lääne-Nigulas moodustada uue koalitsiooni

Valimised võitnud, aga opositsiooni jäetud Lääne-Nigula Isamaa esinumber Mikk Lõhmus kavatseb moodustada uue koalitsiooni, sest senine lagunes juba esimesel istungil.

„Ilmselgelt on olukord muutunud. Kui esimesel hääletusel asi läbi kukub, siis kuidas kavatsetakse järgmised neli aastat hakkama saada. Eesmärk on saada tugev koalitsioon, kes ei pea kartma, kui üks inimene puudub või muudab meelt,” ütles Lõhmus Lääne Elule täna.

Artikkel jätkub peale reklaami

Uus koalitsioon peaks olema üle 13-liikmeline ja sellle nimel tehakse Lõhmuse sõnul tööd. „Ma usun küll, et tuleb uus koalitsioonileping,” ütles Lõhmus täna.

Eilsel istungil valis esimest korda kokku saanud Lääne-Nigula volikogu koalitsiooni esitatud kandidaadi Kadi Paaliste (SDE) asemel esimeheks hoopis opositsiooni kandidaadi Lõhmuse.

28. oktoobril