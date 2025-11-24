Lääne Elu paberleht teisipäeval, 25. novembril

Holm – ainus pank peakontoriga Haapsalus
Kuus aastat pangana tegutsenud Holm sai esmaspäeval kätte Läänemaa aasta ettevõtte tiitli.
„Teeme oma parima, et seda auhinda kunagi veel võita,” ütles panga tegevjuht Kaspar Kalvet.
Ehkki pangana on Holm tegutsenud kuus aastat, ajast, mil sai esimese Eesti krediidiasutusena Euroopa keskpangalt panganduslitsentsi, ulatuvad ettevõtte juured palju kaugemale. Panga eelkäija Liisi Järelmaks tähistab tänavu 30. tegutsemisaastat.
Rivitants hoiab vaimu värske
Eelmise sajandi lõpus Ameerikast Eestisse jõudnud rivitants on siin leidnud kindla koha. Läänemaal on rivitantsu tantsitud veerandsada aastat ja nüüd tullaksegi kokku seda tähistama.
Teisipäeva õhtul kostab Haapsalu kultuurikeskuse Randlase saalist muusikat. Tantsuõpetaja Helve Kruusement hõikab lavalt sammude nimetusi, mis võhikule kõlavad nagu hiina keel.