Lääne Elu paberleht neljapäeval, 6. novembril

RMK ajab Marimetsa kuivenduskraavid kinni
Riigimetsa majandamise keskus (RMK) paneb sookoosluste taastamiseks ja märgalade liikide seisundi parandamiseks kinni Marimetsa looduskaitse- ja Marimetsa-Õmma hoiualal möödunud sajandil kaevatud kuivenduskraavid.
Segadus Rooslepa kabeliga lahenes
Oktoobri alguses Lääne-Nigula valla ja Noarootsi koguduse vahel sõlmitud koostöökokkulepe tõi viimaks selguse, et kes ja kuidas tohib kasutada vallale kuuluvat Rooslepa kabelit.
