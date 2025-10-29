Lääne Elu paberleht neljapäeval, 30. oktoobril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 43 sekundit 0:00 / 0:43

Suurima taliodrasaagi said tänavu Läänemaa põldurid

Põllumeeste viljelusvõistlusel kogus kõige suurema taliodrasaagi oma põllult osaühing Ohtla Põld, kes kasvatas seal sorti „Kosmos” ja kogus hektarilt 11 tonni vilja.

Marko Valker: loodushariduses on vaja elutervet konkurentsi

Nõva looduskooli juht Marko Valker nendib, et muudatused loodushariduse rahastamises piiravad looduskoolide võimalusi konkurentsi kaudu kasvada.

Haapsalu teatristuudio toob lavale üksinduse

Kümneaastaseks saanud Haapsalu teatristuudio toob sünnipäevaks lavale lood üksindusest, mis peaks eelkõige andma märku, et tegelikult tunneme seda kõik.