Lihula spordiklubi tahab rajada kogukonnamänguväljakud

Janar Sõber saatis Lihula spordiklubi nimel Lääneranna vallavalitsusele taotluse, et saada luba nelja kinnistu kasutamiseks Kirblas, Lihulas, Kõmsil ja Virtsus eesmärgiga rajada kogukonnamänguväljakud.
„Plaanis on taotleda LEADER-programmist toetust ja selleks peab enne olema kasutusluba,“ selgitas Sõber Lääne Elule.
Mida sinna täpsemalt rajada plaanitakse polnud Sõber nõus ajalehe
