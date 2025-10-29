VHK orkester ja Triin Ruubel esinevad hingedepäeval toomkirikus 

Kuula artiklit, 1 minutit ja 50 sekundit 0:00 / 1:50

2. novembril kell 18.00 kutsuvad VHK keelpilliorkester ja viiuldaja Triin Ruubel vaikuse ja valguse piirimail liikuma – Haapsalu toomkirikus toimub hingedepäevale pühendatud kontsert.

Foto: Siim Vahur

Kavas põimuvad Johann Sebastian Bachi, Wolfgang Amadeus Mozarti, Edward Elgari, Valentõn Silvestrovi, Heino Elleri, Veljo Tormise ja Arvo Pärdi teosed, kandes endas helgust, sügavust ja ajatut igatsust elu ning igaviku vahelise sideme järele.

Artikkel jätkub peale reklaami

Foto: Krõõt Tarkmeel

Triin Ruubel on üks Eesti väljapaistvamaid viiulisoliste – Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri kontsertmeister, hinnatud kammermuusik ja pedagoog. Tema õpingutee on viinud Tallinna Muusikakeskkoolist Rostocki Kõrgemasse Muusika- ja Teatrikooli, kus teda juhendas professor Petru Munteanu. Ruubel on pälvinud tunnustust rahvusvahelistel konkurssidel ning esinenud solistina arvukate orkestrite ees, ta on teinud koostööd dirigentidega Neeme Järvi, Arvo Volmer, Justus Frantz jpt. 2017. aastal autasustati teda Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemiaga kui säravat solisti ja kontsertmeistrit.

Tema kõrval loob õhtule hingestatud kõla VHK keelpilliorkester, 26-liikmeline Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilastest koosnev kollektiiv. Orkester, kelle repertuaaris on aukohal eesti muusika Tobiasest ja Kreegist Kõrvitsa ja Tüürini, on tuntud oma siira musitseerimisrõõmu poolest.

Sissepääs piletiga 10, 15 või 20€. Sobiva summa saab igaüks endale ise valida. Piletid saadaval Piletikeskuses.