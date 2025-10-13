Algab valimisnädal

Kuula artiklit, 5 minutit ja 31 sekundit 0:00 / 5:31

Täna kell 9 algab elektrooniline hääletamine, kell 12 avatakse omavalitsuste ja Tallinna linnaosade keskuste jaoskonnad.

Tänasest saab Haapsalus oma hääle anda kultuurikeskuses asuvas jaoskonnas, Lääne-Nigulas Taebla jaoskonnas, Lääneranna valla Lihula jaoskonnas ja avatud on ka Vormsi jaoskond. Ülejäänud valimisjaoskondades saab hääletada 17. oktoobrist.

Kuni neljapäevani saavad valijad oma valimisringkonna kandidaadile hääle anda ükskõik millises parasjagu avatud jaoskonnas üle Eesti. E-hääletamisel on uuendusena kasutusel ka Smart-ID.

Kohalikel valimistel on hääleõigus vähemalt 16-aastastel Eesti kodanikel ja siin püsivalt elavatel Euroopa Liidu teiste liikmesriikide kodanikel ja kodakondsuseta isikutel. Kolmandate riikide kodanikel hääleõigust enam ei ole.

Elektrooniline hääletamine algab täna hommikul kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni laupäeva, 18. oktoobri õhtuni kell 20. E-hääletamiseks tuleb aadressilt www.valimised.ee oma arvutisse laadida valijarakendus. Rakendus avaldatakse avalehel vahetult enne hääletamise algust. Lisaks on vaja internetiühendusega arvutit ning isiku tuvastamiseks ID-kaarti koos ID-kaardi lugejaga või mobiil-ID-d või Smart-ID-d ja PIN-koode. Nutiseadmega hääletada ei saa.

Kindlasti soovitame hääle kohalejõudmist kontrollida. Valija saab 15 minuti jooksul pärast e-hääletamist oma silmaga veenduda, et tema e-hääl jõudis e-valimiskasti ja väljendab tema tahet korrektselt. Selleks tuleb Google Play või App Store’i rakenduste poest telefoni laadida „EH kontrollrakendus“ või seda uuendada, et saada rakenduse värskeim versioon.

E-hääletamise rakendus ehk valijarakendus töötab Windows, macOS ja Linux operatsioonisüsteemidega arvutites ning kontrollrakendus iOS ja Android operatsioonisüsteemidega nutiseadmetes.

Kui valija tunneb, e-hääletamise hetkel polnud tema hääletamise privaatsus tagatud või teda survestati, on tal võimalus oma valikut kas uuesti elektrooniliselt või jaoskonnas pabersedeliga hääletades muuta. Kui valija on valimistel osalenud nii elektrooniliselt kui ka pabersedeliga, läheb arvesse ainult jaoskonnas tehtud valik. Oma e-häält on jaoskonnas pabersedeliga hääletades võimalik muuta veel ka pühapäevasel valimispäeval. Kui valija läheb jaoskonda e-häält muutma, siis jaoskonna töötaja teavitab valijat, et ta on varasemalt e-hääletanud.

Valimisnädala esmaspäevast neljapäevani saab valdade ja linnade ning Tallinna linnaosade keskustes hääletada kella 12-st 20-ni. Sel perioodil saab valija minna ükskõik millisesse parasjagu avatud valimisjaoskonda üle Eesti ja anda hääl enda valimisringkonna kandidaadi poolt. Valida saab selle linna või valla volikogu, kus asus valija elukoht rahvastikuregistris 19. septembri seisuga. Kõik 356 jaoskonda on avatud reedest pühapäevani. Valimisjaoskondade asukoha ja ligipääsetavuse kohta saab rohkem infot aadressil www.valimised.ee. Jaoskonnas hääletamiseks on vajalik kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument, eesti.ee rakendusega jaoskonnas enda isikut tõendada veel ei saa.

Kui valijal on tervislikel või mõnel muul mõjuval põhjusel raske valimisjaoskonda kohale tulla, saab ta taotleda kodus hääletamist. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele taotlus. Seda saab teha kirjalikult kas paberil või e-kirja teel juba praegu. Suulise taotluse saab esitada omavalitsuse määratud telefoninumbril reedel ja laupäeval kella 12-st kuni 20-ni ning pühapäeval kell 9-st kuni 14-ni.

Valimispäeval, 19. oktoobril toimub hääletamine ainult jaoskondades, kus saab vajadusel veel ka e-häält muuta. Kõik valimisjaoskonnad on valimispäeval avatud kella 9-st 20-ni. Pärast hääletamise lõppu kell 20 algab nii paberhäälte kui ka e-häälte lugemine.

Hääletamistulemuste alusel teeb valla või linna valimiskomisjon kindlaks valimistulemused igas valimisringkonnas eraldi ning hääletamistulemused avaldatakse www.valimised.ee lehel.

Tänavustel kohalikel valimistel valitakse üle Eesti 78 vallas ja linnas kokku 1684 volikogu liiget.

E-hääletaja meelespea

Sujuvaks e-hääletamist kontrolli eelnevalt:

kas ID-kaardi, Mobiili-ID või Smart-ID sertifikaadid kehtivad,

kas arvutis on kõige uuem ID-kaardi tarkvara,

kas arvuti operatsioonisüsteem vajab uuendusi,

kas viirusetõrjetarkvara vajab uuendusi

Turvaliseks e-hääletamiseks

Ava esmalt arvutis veebileht (valimised.ee);

Lae alla ja käivita arvutis vajalik valijarakendus;

Tõenda oma isikut Smart-ID; Mobiil-ID või ID-kaardi abil;

Vali kandidaat, kelle poolt soovid hääletada

Kinnita hääl digiallkirjaga

Veendu e-hääle kohalejõudmises EH kontrollrakendusega

Selleks lae Google Play või App Store’i rakenduste poest „EH kontrollrakendus“ ja ava see

Suuna nutiseadme kaamera valijarakenduses olevale QR-koodile

Vajuta nupule „ Kuva minu valik“

Sulge arvutis valijarakendus ja nutiseadmes kontrollrakendus

Valijarakenduse või EH kontrollrakenduse kasutamise tehnilistes küsimustes saab abi valimiste infotelefonilt 1247.