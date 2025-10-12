Oru Õnneteater tähistas oma sünnipäeva teatripäevaga

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Teatripäev Orul. Foto: Juhan Hepner
Kuula artiklit, 3 minutit ja 28 sekundit
0:00 / 3:28
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 30

 

Möödunud aastast Orul tegutsev Õnneteatri nimeline harrastusteater korraldas laupäeval esimese Oru teatripäeva, millega tähistati ühtlasi trupi esimest sünnipäeva.

Oru kultuurisaali kutsuti külla neli Eesti harrastusteatrit, kes andsid publikule ühe päeva jooksul kokku viis etendust.

Oru Õnneteatri eestvedaja ja lavastaja Õnne-Sigrid Mättik ütles, et teatripäevale tulid trupid, kellel on Õnneteatriga ühel või teisel moel varasem kokkupuude. „Me oleme enamust neist lavale tulnud tükkidest ise näin

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT