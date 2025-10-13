Tööandja küsib: kuidas korraldada tööd, kui töötaja jääb haiguslehele?

Kuula artiklit, 2 minutit ja 17 sekundit 0:00 / 2:17

Töötaja teavitas mind, et ta jäi haigeks ja on töövõimetuslehel. Olen tööandjana nüüd keerulises olukorras – ma ei tea, kaua ta eemal on, töö jääb tegemata ja ma pean mõtlema, kas ja kuidas leida talle asendaja. Kuidas sellises olukorras käituda?

Kui töötaja jääb haiguslehele, tähendab see, et ta on ajutiselt töövõimetu ning tal ei ole kohustust tööl käia ega tööülesandeid täita. Töövõimetuslehe väljastab arst, kes hindab töötaja tervislikku seisundit ning määrab, kui kaua inimene tööl ei tohi käia. See kestus võib olla vaid mõni päev, aga ka mitmeid nädalaid – see sõltub haigusest ja taastumise protsessist.

Tööandjana on esimene samm võtta töötaja teavitus endale teadmiseks ja arvestada, et töötaja on sellel ajal töölt eemal. Tööandja saab töövõimetuslehe kohta teavituse ning näeb töötaja haiguslehe alguse ja lõpu kuupäevi töövõimetuslehe infos. Kui haigus kestab kauem, võib arst haiguslehte pikendada ning selle kohta tuleb tööandjale uus teavitus.

Tööandjal ei ole kohustust leida töötajale asendaja, kuid paljudel juhtudel on see praktiline vajadus. Kui töötaja töö on äritegevuse jaoks oluline, näiteks klienditeenindaja, tootmistöötaja, õpetaja või hooldaja, tuleb ajutine asendus korraldada, et töö ei jääks seisma. Kui tööandja kasutab teisi töötajaid, tuleb jälgida, et koormus ei muutuks mõnele töötajale liiga suureks ning et kõik muudatused ja kokkulepped saaksid kirjalikult fikseeritud.

Tööandja ei saa täpselt teada, kui kaua töötaja eemal viibib, sest see sõltub arsti otsusest ja inimese tervislikust seisundist. Tööandja võib töötajalt viisakalt küsida, kas on teada ligikaudne taastumisaeg, kuid ei tohi nõuda terviseandmeid ega avaldada survet tööle naasmiseks.

Oluline on meeles pidada, et asendaja leidmine ei ole haiguslehel viibiva töötaja kohustus. Töötaja ei pea ise otsima endale asendajat ega korraldama oma tööülesannete jagamist. Töö korraldamine on tööandja vastutus. Just tööandja ülesanne on tagada, et tööprotsessid toimivad ka ajutise töövõimetuse korral, olgu selleks vaja töö ümberjaotamist, ajutise töötaja palkamist või muud lahendust.

Vladimir Logatšev

Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist