Kaheksa asja, millega majaomanik peab tegelema enne talve tulekut

Kuula artiklit, 3 minutit ja 21 sekundit 0:00 / 3:21

Sügisel on terve hulk töid, mida majaomanik ei tohi enne külmade tulekut tegemata jätta.

Kinnisvara24 turundusjuht Martin Matsberg jagab soovitusi, mis ühest küljest muudavad elu talvel ja eesootaval kevadel lihtsamaks, kuid pikas perspektiivis aitavad kaasa ka kinnisvara väärtuse suurendamisele, kui millalgi peaks tekkima soov kodu müüa.

Puhasta vihmaveerennid ja katus

Artikkel jätkub peale reklaami

Kuiva ilmaga tasub ära puhastada vihmaveerennid sinna kogunenud puulehtedest ja – okastest, samblast jms. Kuigi töö on tüütu, tasub see vaeva, sest saast ummistab lõpuks vihmaveesüsteemi ning vihma- ja sulavesi hakkavad tekitama ulatuslikku veekahju maja välisseintele (hallitus, mädanik jne). Kui vesi tungib veel ka katusekonstruktsioonidesse, on kahju veel suurem. Ummistunud rennid võivad talvel lisaks ka lõhki külmuda. Samamoodi tuleks lehest ja okastest puhastada katus.

Kuidas maja müts elab?

Pööningut nimetatakse maja mütsiks, kuhu sageli kogutakse äraviskamist ootav kola ning seetõttu majaomanik hoone sellele osale erilist tähelepanu ei pööra. Tegelikult oleks aga just praegu viimane aeg vaadata üle, mis seisukorras pööning on, ega seal levi hallitus ja kas tasuks ehk ruumi ka soojustada. Soojustamata pööningu kaudu pääseb majja külm õhk ning see suurendab energiakulu.

Korrastage ja väetage muru

Kuigi muru väetamist seostatakse eelkõige suvise ajaga, siis tegelikult tasub nii muru kui ka teisi taimi väetada just enne talve, sest sademerikkal ajal liiguvad toitained taime juurteni paremini. Enne väetise külvamist tuleks aga muru veel viimast korda niita ning kokku korjata lehe- ja niitehunnikud, mis võivad saada mõnusaks talvitumiskohaks aiakahjuritele. Jätta võib muru kaitseks õhukese lehekihi. Tähelepanu vajavad ka lillepeenrad, kust tuleks eemaldada umbrohi ja osa mullast segada lehtedega, et taimedel oleks lisatoitu. Tundlike taimede juured tuleks külma eest kaitsta puulehtede või multšiga.

Terrassid korda!

Et puidust terrass taluks talvehooaega paremini, tuleks see survepesuriga puhastada ning puit töödelda. Kui seda teha sügisel, läheb töö kevadel kiiremini.

Fassaad korda

Kuigi enamik inimesi võtab fassaaditööd ette kevadel või suvel, siis tegelikult on sügis, kus päevane keskmine temperatuur on veel üle 8 kraadi värvimisspetsialistide sõnul ideaalne aeg maalritööks. Suvel päikeselise ilmaga on värvi kuivamisaeg liiga lühike ja see ei jäta värvile piisavalt aega puitu imbumiseks. Kes nii suurt värvimistööd ette võtta ei taha, siis värskema ilme annab ka detailide, näiteks piirdelaudade ülepintseldamine.

Mis seisukorras on aknad ja uksed?

Enne vihmase ja niiske aja saabumist on hea üle kontrollida ka uste ja akende – eelkõige nende tihendite – seisukord.

Kas kütteseadmed töötavad korralikult?

Puhasta igal sügisel kamin, ahi, pliit ja korsten. Vajadusel kutsu korstnapühkija. Kui sul on soojuspump, siis telli sellele nii sise- kui ka välisosa hooldus. Pumba eluea pikendamiseks võiks väliosal kohal olla katus, mis kaitseb seda vihma, lume, langevate lehtede jms. eest.

Mis seisus on vundament?

Vundamendis ei tohi olla pragusid, sest sealtkaudu satub keldrisse niiskus, mis tekitab hallitust.