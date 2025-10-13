Herjavas jooksis põder auto ette

Päästeamet

Põtru on Läänemaal palju, aga sel aastal on metsades leitud ka mitmeid põdrakorjuseid. Foto: Urmas Lauri
Põder jäi auto alla. Foto: Urmas Lauri

13. oktoobril kell 7.31 jooksis Haapsalus Herjava külas autole ette põder. Loom hukkus, auto sai vigastada. Päästjad lükkasid auto tee äärde ning vabastasid tee liiklemiseks.

10. oktoobril kell 19.06 kiirustasid päästjad Lääne-Nigula valda Saunja külla, kus oli toimunud liiklusõnnetus. Sõiduauto oli teelt välja sõitnud. Juht koos autos viibinud koeraga pääses iseseisvalt sõidukist välja, juhi vigastuste hindamisega tegeles kiirabi. Päästjad eemaldasid sõidukil süttimisohu.

