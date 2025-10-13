Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi lapsed teenindasid Eesti-Itaalia MM-valikmängu

Kuula artiklit, 1 minutit ja 54 sekundit
0:00 / 1:54
Laupäeval, 11. oktoobril toimus Tallinnas A Le Coq Arenal maailmameistrivõistluste valikmäng Eesti-Itaalia, millest said osa Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi lapsed.
Tillukese maaklubi 32 noorsportlast olid need, kes käekõrval kahe riigi jalgpallurid murule tõid, ja need, kes mängu ajal pallidega jalgpallureid teenindasid.
12 000 silmapaari ees nägid Lõuna-L
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam