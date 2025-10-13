Esimesed hääled jõudsid valimiskasti

Kuula artiklit, 2 minutit ja 50 sekundit

Esmaspäeval algasid kohaliku omavalitsuse valimiste eel- ja e-hääletamine. Kui e-hääletamine algas kell 9, siis jaoskonnad avati kell 12 päeval.

Haapsalu kultuurikeskuse valimisjaoskonnas polnud paar minutit enne keskpäeva peale jaosk