Omavalitsused pöörduvad ministeeriumi vastu kohtusse

Kuula artiklit, 2 minutit ja 28 sekundit 0:00 / 2:28

Lääneranna vald on üks kümnest omavalitsusest, mis pöördub haridus- ja teadusministeeriumi vastu halduskohtusse, kuna ministeerium keeldub täitmast riigikohtu 2017. aasta otsust.

Riigikohus leidis 2017. aastal, et kohalike omavalitsuste kohustus hüvitada teistele omavalitsustele nende munitsipaalkoolides õppivate laste kulud on riiklik kohustus, mis tuleb katta riigieelarvest. Kaheksa aastat hiljem keeldub riik endiselt seda täitmast.

Omavalitsused nõuavad 2018–2025 perioodi eest kulude hüvitamist ligi nelja miljoni euro ulatuses. Vastavalt seadusele tuleb need kulud omavalitsustele tagasi maksta riigieelarvest.

Artikkel jätkub peale reklaami

29. septembril kohtusid omavalitsuste esindajad haridus- ja teadusministeeriumi esindajatega. Kohtumisel lubas kantsler Triin Laasi-Õige 1. oktoobriks teatada, kas ministeerium on valmis lahendust otsima kohtuväliselt omavalitsustega koostööd tehes. Täna hommikuks edastas kantsler omavalitsusi esindavale advokaadile vastuse, et ei nõustu kohtuvälise kokkuleppega.

„Kantsler Triin-Laasi Õige ütles omavalitsuste esindajatele 29. septembri kohtumisel, et ministeeriumil ei ole nõude hüvitamiseks raha. Selgitasime talle, et eelnevale kohtupraktikale tuginedes on kulud hüvitatud Jõelähtme vallale valitsuse reservfondist. Seda on võimalik teha ka nüüd. Ministeeriumi tõrksus ja protsessiga venitamine on meile arusaamatu. Me ei saa aktsepteerida olukorda, kus riigikohtu otsust ignoreeritakse,” ütles Järva vallavanem Toomas Tammik.

„Tegime ministeeriumile ettepaneku hüvitada omavalitsustele tegevuskulud kohtus täiendavat maksumaksja raha kulutamata. Ministeeriumil ei ole kahjuks riigimehelikkust oma kohustust täita ja ministril puudub tegelik tahe maksumaksja raha kokku hoida, lisas Lääneranna vallavanem Ingvar Saare.

Kaebus esitatakse halduskohtule lähiajal.

Taust

07.08.2025 esitasid Anija vald, Järva vald, Kehtna vald, Kohtla-Järve linn, Lääneranna vald, Mulgi vald, Rakvere vald, Rõuge vald ja Vinni vald HTMile taotluse kulude hüvitamiseks.

01.09.2025 lisandus samasisulise taotlusega Väike-Maarja vald.

05.09.2025 jättis HTM kõik taotlused rahuldamata.