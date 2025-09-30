Aivar Õepa on pressinõukogu uus liige

Kuula artiklit, 1 minutit ja 16 sekundit 0:00 / 1:16

Eesti meediaettevõtete liidu nõukogu nimetas alates 1. oktoobrist pressinõukogu uueks liikmeks Lääne Elu peatoimetaja Aivar Õepa.

Aivar Õepa vahetas välja Lääne Elu ajakirjaniku Kaire Reiljani, kelle volitused pressinõukogus lõppesid pärast nelja aastat. Pressinõukogu liikmed nimetab Eesti meediaettevõtete liit kaheks aastaks. Vastavalt pressinõukogu statuudile saab üks isik olla pressinõukogus kaks tsüklit ehk neli aastat.

Pressinõukogu esimees on Eesti Ekspressi peatoimetaja Merili Nikkolo ja aseesimees Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk. Pressinõukogu liikmed on Lääne Elu peatoimetaja Aivar Õepa, Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala, Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia teadur Signe Ivask, Postimehe eriprojektide toimetaja Aarne Seppel, õiguskantsleri asetäitja-nõunik Olari Koppel, Äripäeva arvamustoimetuse toimetaja Karl-Eduard Salumäe, jurist Evelin Jõepere ning Harju maakohtu tsiviilosakonna kohtunik Meelis Eerik.

Pressinõukogu on ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ, mis pakub lugejatele, kuulajatele ja vaatajatele võimaluse leida meediaga vastuollu sattunult kohtuväliseid lahendusi.