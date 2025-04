Lääne Elu rikkus head ajakirjandustava

Kuula artiklit, 2 minutit ja 16 sekundit 0:00 / 2:16

Pressinõukogu arutas Marko Enderi kaebust Lääne Elus 18. jaanuaril 2025 ilmunud artikli „Jaanus Tuulik – 30 aastaga noorkotkast malevapealikuks” peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Marko Ender kaebas pressinõukogule, et artikli lisaloos on avaldatud tema isikuandmed: nimi, kaitseväe auaste ja tööalane seis Lääne malevas. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on teda arusaamatult ja alusetult seostatud Lääne malevas väidetavalt toimepandud süütegudega. Kaebaja leiab, et see loob avalikkusele eksliku mulje.

Kaebaja hinnangul rikub selline õigusliku aluseta isikuandmete avaldamine, alusetute seoste tekitamine ja alusetu järelduse tegemise võimaldamine tema eraelu puutumatust ja kahjustab tema mainet. Kaebaja taotles toimetuselt andmete kustutamist ja parandust.

Lääne Elu vastas pressinõukogule, et intervjuu käigus kaitseliidu Lääne maleva uue pealikuga tõusis korduvalt esile malevas eelmise pealiku ajal algatatud kriminaaluurimiste teema ning selgitamiseks ja konteksti loomiseks tegi ajakirjanik intervjuu juurde neist lühiuudise, milles on nimetatud ka allikad.

Lääne Elu lisas, et toimetusel ei ole võimalusi tuvastada, kas allikad on andnud ajalehele korrektset infot ja seepärast ei ole ka võimalik nende antud infot nimetada ebaõigeks või valearusaama tekitavaks. Seetõttu toimetus kaebaja taotlust andmed kustutada ja parandus avaldada ei rahuldanud.

Lisaks on Lääne Elu seisukohal, et inimese nimi, kuulumine kaitseliitu ja sealne auaste ei ole delikaatsed isikuandmed.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info.

Pressinõukogu hinnangul puudus avalik huvi avaldamaks kaitseliidu Lääne maleva uue pealiku persooniloo juures info Marko Enderi võimalikust seotusest kriminaaluurimisega, sest artiklist ei tule välja, kas tegemist on prokuratuuri menetlusega. Kui toimetusel puudub kinnitus vastava seose loomiseks, ei ole korrektne sellist infot avaldada.

Pressinõukogu