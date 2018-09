Pressinõukogu tegi Lääne Elu kohta õigeksmõistva otsuse

Pressinõukogu arutas OÜ Morobell kaebust Lääne Elus 17. aprillil ilmunud artikli „Postimees: purjus kapten ajas Morobelli laeva madalikule“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Postimehest refereeritud artikkel räägib sellest, et Ahvenamaa lähedal sõitis madalikule Morobelli kalalaev, mille kapten oli väidetavalt joobes.

OÜ Morobell kaebas Pressinõukogule, et artiklis olev väide, et laev kuulub OÜ-le Morobell on vale, sest tegelikult kuulub laev Shedfish OY-le. Kaebaja lisas, et kalalaev ei olnud õnnetuse hetkel Morobelli kasutuses. OÜ Morobell juhatuse liige rääkis enne Lääne Elus artikli ilmumist ajakirjanikuga ja rõhutas, et tegemist ei ole Morobelli laevaga, kuid sellest hoolimata avaldas leht valeinfo.

Lääne Elu vastas Pressinõukogule, et OÜ-l Morobell on 50-protsendiline osalus Shedfish OY-s, mille laev madalikule sattus. Leht lisas, et varem kuulus OY Shedfish sajaprotsendiliselt Morobellile. Lääne Elu lisas, et OÜ Morobell juhatuse liige Aldona Baum kommenteeris laeva karile sõitu. Leht küsib, miks oleks Aldona Baum pidanud seda tegema, kui tal laevaga puutumust ei ole. Leht märkis, et laev seisab Rohuküla sadama kai ääres, kus asuvad teisedki Morobelli alused.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul kommenteeris juhtunut Morobelli esindaja, mis näitab, et kalalaev on sisuliselt Morobelli kontrolli all.