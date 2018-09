Haapsalu koorid paistsid rahvusvahelisel festivalil silma

Haapsalu kammerkoor ja tütarlastekoor Canzone tõid Korfu rahvusvaheliselt koorikonkursilt koju kolm kulddiplomit, Canzone pääses lisaks võistluse grand prix’ ehk lõppvooru.

„Minu meelest on see tähelepanuväärne – väikesest Haapsalust kaks koori ja kolm kulddiplomit,” oli kooride dirigent Ulrika Garuberg uhke. „Lauljad on meie oma täiesti tavalised inimesed, kes teevad proovi korra nädalas töö ja kooli kõrvalt.”

Canzonele oli see viies, Haapsalu kammerkoorile neljas Interkulturi festival. Korfu festival toimus 11.–19. septembril. Haapsalu kammerkoor võistles festivalil ühes, Canzone kahes kategoorias, iga kategooria jaoks pidi koor valmistama eraldi kava. Kõigis kategooriates pidas žürii Haapsalu koore kulddiplomi vääriliseks.

Haapsalu kammerkoor võistles festivalil folkloori kategoorias. „Laulame palju Veljo Tormist, see sobib meile väga hästi,” põhjendas Grauberg kategooria valikut. Canzone võistles noortekooride ja vaimuliku muusika kategoorias. „Esimest korda julgesime vaimuliku muusika kategoorias võistelda,” tunnistas Grauberg.

Küsimusele, kuidas lauljad mitte kõige kergemate killast olevasse vaimulikku muusikasse suhtuvad, vastas Grauberg: „See on üllatav, et kui laulame arusaadavamat muusikat ja siis selle kõrvale Pärt Uusbergi loomingut, ütlevad tüdrukud, et Uusberg pakub neile rohkem.”

Vaimuliku muusika võistluskavas esitaski Canzone kõige muu kõrval eesti heliloomingust Uusbergi laule – kaht osa tsüklist „Seitse laulu neitsi Maarjale”.

Canzone oli üks neljast vaimuliku muusika kategoorias võistelnud koorist, kes pääses esinema vaimuliku muusika kontserdile. „Kirik oli pilgeni rahvast täis ja publik oli väga kihvt. Uusbergi muusika leidis seal väga head vastukaja ja publik oli lõpuks püsti. Tüdrukud ütlesid, et nad ei saa aru, mis toimus,” rääkis Grauberg.

Grauberg selgitas, et festivalidel ei jagata eri värvi diplomeid nagu spordivõistlusel kuld-, hõbe- ja pronksmedaleid, vaid diplomi värv näitab koori taset – ühes kategooriaski antakse välja mitu sama karva diplomit. Näiteks Korfu festivalil anti välja 25 kuld-, 21 hõbe- ja 5 pronksdiplomit.

Festivalil osalenud 37 koori seast valiti viis võistlema grand prix’ vooru, nende seas ka Canzone. Grand prix’ voor on nagu festivali finaal, kus esinevad eri kategooriates võistelnud koorid. Paremusjärjestus pannakse paika spetsiaalselt grand prix’ vooru tarvis ette valmistatud kava põhjal.

Grand prix’d Canzone küll koju ei toonud, kuid Eestisse tuli see siiski: võitis üle-eestiline neidudekoor Leelo. „Eesti koorid on koorimuusika vallas tegijad,” ütles paljude festivalide kogemusega Grauberg.

Graubergi sõnul ei käi ta oma kooridega festivalidel konkureerimas mitte teistega, vaid iseendaga ehk siis kordamas või ületamas oma koori eelmise festivali tulemust: „Me ei käi seal võistlemas, vaid selleks, et koori taset hoida.”

2. Korfu rahvusvaheline koorifestival

11.–19. septembril,

37 koori 20 riigist,

11 võistluskategooriat.

Tütarlastekoor Canzone – peadirigent Ulrika Grauberg, abidirigent ja kontsertmeister Eneken Viitmaa.

Haapsalu kammerkoor – peadirigent Ulrika Grauberg, abidirigendid eelmisel hooajal Karin Sarapuu ja Eleri-Kristel Kuimet.

Varasemad Interkulturi festivalid:

Canzone: Itaalia 2011, Hiina 2012, Hispaania 2014, Kreeka 2017 ja Korfu 2018. Kokku festivalidelt seitse kulddiplomit.

Haapsalu kammerkoor: Ungari 2013, Austria 2015, Hispaania 2017 ja Korfu 2018. Kokku festivalidelt kolm kulddiplomit ja üks hõbediplom.

Fotod erakogu