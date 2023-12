Äripäev: kalakuningas võttis Läänemaa ettevõtjate tipus mitu kohta enda kätte

Läänemaa edukaim äriühing oli tänavu Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu, mille juht Raivo Baum veab veel ka edetabeli 4. ja 6. ettevõtet, osaühinguid Merehaldus ja Morobell. Kõik tegutsevad samas sektoris, selgub Äripäeva avaldatud Läänemaa ettevõtete TOPis

„Kindlasti on kalapüüdjate tegevuse edu üheks võtmeks kogu ahela kontrollimine ja koordineerimine,” avaldab Baum Äripäevale Läänemaa kalapüüdjate edu saladuse.

Ühistu tegi 5,2 miljoni euro suuruse käibe pealt 2,3 miljonit kasumit. Samavõrd tulemuslikud olid ka Baumi ettevõtted. Ta ütleb, et möödunud aasta, millel edetabel põhineb, oli vaatamata sõja-aja keerukusele hea.

Läänemaa ettevõtete TOPis teisel kohal on põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga tegelev Ohtla Põld OÜ (juhatuse esimees Kulno Rehkalt), mille käive oli 3,98 miljonit ja kasum ligi 671 000 eurot.

Kolmandal kohal on ehitsufirma Lauer & Laubert OÜ (juhatuse esimees Imre Lauer), mille käive oli 1,66 miljonit eurot ja kasum üle 451 000 euro.