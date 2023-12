Esmakordselt Eestis: Holm tegi järelmaksu saadavaks kauplustes, kus seda maksemeetodit ei pakuta

Holm pank tõi esimese Eesti teenusepakkujana turule uudse järelmaksu Liisi Pluss, mille abil saab ostu eest järelmaksuga tasuda ükskõik millises müügikohas – olgu siis kaupmehe juures, kes pole sõlminud finantsteenuse pakkujatega lepingut järelmaksu pakkumiseks, kohalikes ja rahvusvahelistes veebikaupluses või isegi välismaal.

Holm panga juhi Kaspar Kalveti sõnul ajendasid Liisi Pluss teenust välja töötama olukorrad, kus kliendid soovisid kaupa osta järelmaksuga, kuid kaupmees seda võimalust ei pakkunud. Samas olukorras olid inimesed ka välismaistest veebipoodidest ostes. „Eestis on jätkuvalt kaupmehi, kes pole sõlminud lepingut ühegi järelmaksu pakkujaga. Järelmaksuga ostmise võimaluse puudumine tähendab sageli, et inimene peab valima väiksema väljamineku nimel soodsama kauba, mis samas ei pruugi olla nii kvaliteetne kui kallim toode. Selliste olukordade lahendamiseks töötasimegi välja Liisi Pluss järelmaksu, mille abil saab klient võimaluse kaup kohe välja osta ja tasuda ostetud toodete eest osamaksetena,“ selgitab Holmi juht.

„Järelmaksu taotlemiseks tuleb täita meie iseteeninduskeskkonnas taotlus ning lisada sellele foto tootest ja hinnast. Kui inimese krediidivõimekus on piisav, saab klient kasutada järelmaksu ostude sooritamiseks mistahes ostukohas – kodumaise Holm panga järelmaksuteenus Liisi Pluss on saadaval sisuliselt kõikjal, kuhu ulatub internet,“ kinnitas Holm panga juht Kaspar Kalvet.

Tema sõnul on Liisi Pluss järelmaks personaalne igas mõttes – inimene ei pea oma finantsandmeid leti ees seistes müüjaga jagama, vaid sõlmib lepingu iseteeninduses otse pangaga, kusjuures lepingutingimustes arvestatakse iga konkreetse inimese finantsnäitajatega. Järelmaksu summa kantakse kaupmehele tasumiseks kliendi pangakontole. Järelmaksulepingut sõlmides otsustab klient ise, kui pika aja jooksul ta summa pangale tagasi maksab, maksimaalne periood on 10 aastat.

Panga juhi Kaspar Kalveti sõnul on Liisi Pluss kõnekas näide sellest, kuidas Holm märkab klientide vajadusi ja töötab kiirelt välja lahendusi, mis vastavad klientide muutuvatele tarbimisharjumustele.

„Nutitelefonist on saanud eriti noorema põlvkonna jaoks loomulik moodus suhelda, infot hankida ja igapäevaseid toiminguid korraldada. Tahtsime, et ka järelmaksu taotlemisprotsess ja võimalused muutuks klientidele veelgi mugavamaks – teha telefoniga foto tootest ja toote hinnast ning lisada see panga iseteeninduses tehtud taotlusele on sama lihtne, kui restoranis oma lemmikroa pildistamine ja pildi jagamine,“ selgitab panga juht.

Holm Bank AS on Eesti kapitalil põhinev pank, millele on tegevusloa andnud Euroopa Keskpank. Holm pangale kuuluvad kaubamärgid Liisi ja Holm. Panga teenuste hulka kuuluvad tähtajalised hoiused, füüsilised ja virtuaalsed krediitkaardid, era- ja äriklientide finantseerimine ning järelmaksud. Pank pakub tähtajalisi hoiuseid ka Saksamaal ja Austrias ning omab ettevõtet Holm Bank Latvia SIA, mis tegutseb finantsteenuse pakkujana Lätis.