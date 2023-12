Haridustöötajate tähtajatu streik algab 22. jaanuarist

Eesti haridustöötajate liidu (EHL) volikogu otsustas teisipäeval Tallinnas alustada järgmise aasta 22. jaanuarist tähtajatut streiki, mille põhjus on valitsuse sõnamurdlikus ning lühinägelik suhtumine palgaküsimuste lahendamisel.

Õpetajatele on lubatud palgatõusu väga konkreetselt nii enne kui ka vahetult pärast valimisi, praegune ebamäärane olukord ei mõju positiivselt ei motivatsioonile, tööga rahulolule ega anna ka mingit kindlust edasise osas.

EHL-i esimees ja streigijuht Reemo Voltri rõhutas, et viimase hetkeni siiski loodeti, et streiki pole vaja välja kuulutada ning kõik valitsuse liikmed saavad aru, et investeering haridusse on investeering Eesti tulevikku. „Kahjuks aga ei suudetud valitsuses siiski prioriteete seada. Väga märgiline oli ka haridus- ja teadusministri palkade alamäära tõusuks leitud kaheksa miljoni mitte jõudmine riigieelarvesse“ lisas Voltri.

Streik hõlmab nii alus- kui üld- ja kutsehariduse asutusi. Streigil saavad osaleda kõik haridusasutuste töötajad. Streigi ajal võib aga ei pea tööandja palgamaksmise peatada. Kuidas streigi ajal toimivad koolid ja lasteaiad on nende pidajate ja juhtide otsustada. Streigiga seotud detailid koordineerib Eesti Haridustöötajate Liit asutuste streigijuhtidega. Samuti koordineerime haridustöötajatele toetusstreikide läbiviimist teiste ameti- ja kutseühingute poolt.

„Ma saan aru töötajate murest streigi ajal palgakaotuse osas, kuid vaadakem ka pikka plaani – palgatõus korvab selle puudujäägi. Siinkohal tervitan neid omavalitsusi, kes palga maksmist ei peata. Seisame ju teie eest, et koolides ja lasteaedades oleksid ka tulevikus särasilmsed ja kvalifitseeritud inimesed tööl!“ ütles Voltri.

Lisaks palgatõusule järgmisest aastast peab EHL ülimalt oluliseks alustada ka läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks, välistamaks edaspidistel aastatel sarnase situatsiooni tekkimist, mis nõuab tööseisakuga oma õiguste eest seismist. Samuti on edasistel aruteludel haridus- ja teadusministeeriumiga EHL tahe hoida fookuses ka lasteaia õpetajate palkade soetus üldhariduse õpetajate palkadega.

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on Eesti suurim õpetajate ning teiste haridusala töötajate esindusorganisatsioon ja ametiühing. EHL osaleb haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste vaheliste kokkulepete sõlmimises ning töötasu, töötingimuste jt küsimuste lahendamisel. EHL esindab õpetajaid töötasu alastel läbirääkimistel Eesti Vabariigi valitsusega.