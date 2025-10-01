Galerii: eakad tähistasid oma päeva kontserdiga

Kuula artiklit, 1 minutit ja 20 sekundit 0:00 / 1:20

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 42

Kolmapäeval kogunes Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaali üle 230 Läänemaa eaka, et tähistada kontserdiga rahvusvahelist eakate päev.

Läänemaa pensionäride ühendus eestvedaja Mai Jõevee käis kultuurimaja koridoris ringi mureliku näoga, sest rõdusaal kippus kokkutulnutele kitsaks jääma. Kuid nagu häid lambaid mahub palju ühte lauta, siis leidsid ka Haapsalust, Lääne-Nigulast, Vormsist ja Lääneranna vallast kokku sõitnud eakad koha.

Pärast tervitusi algas kontsert, kus astusid üles isetegevusega tegelevad Läänemaa eakad ise. Oli tantsurühmi, koore ja ansambleid ning nende vahele ka följetone – kokku tervenisti 14 etteastet. Kui tavapäraselt löövad eakate tantsurühmades ning laulukoorides ja -ansamblites kaasa peamiselt naised, siis Hanila kapelli koosseisus tulid lavale ainult mehed.

Enne kontserti said kokktulnud uudistada Haapsalu raamatukogu koostatud Läänemaa kultuuri- ja ajalugu tutvustavat raamatunäitus ning kaasa osta Läänemaa piirkondade kohta välja antud raamatuid.

Jõevee sõnul on Läänemaa eakatel, kelle hulka kuuluvad ka endise Lihula ja Hanila valla inimesed, selle aasta jooksul kolm tähtsamat ettevõtmist: suvine tantsupidu, eakate päev ja jõulukontsert.