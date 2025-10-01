Lääne Elu paberleht neljapäeval, 2. oktoobril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 45 sekundit 0:00 / 1:45

Jahituristidest on alles jäänud vaid linnukütid

Välismaalastest jahituristid käivad sügiseti Läänemaal peamiselt linde laskmas. Ülejäänud jahiturism on nii siin kui ka mujal Eestis kokku kuivanud. Kui palju Läänemaal ühe aasta jooksul jahituristi käib, ei ole täpselt teada. „Täpset arvu ei ole võimalik öelda, sest jahitunnistus annab võimaluse jahti pidada kogu Eestis. Näiteks võib jahikülaline Soomest pidada jahti nii Ida-Virumaal kui ka Saaremaal. Läänemaa teeninduspunktis aga väljastati 2024. aastal 90 jahitunnistust,” selgitas Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts Lääne Elule.

Konkurendid pidasid Lääne-Nigula esinumbritel silma peal

Lääne-Nigula kahetunnist valimisdebatti Orul ilmestasid volikogusse pürgijaid täis saal, rõdule peitunud vallavanemakandidaat ja lubadus taastada demokraatia vallas. Hoolimata ilmselt mitte päris nii mõeldud lubadusest taastada demokraatia, võiks just ERKi koos sotside ja parempoolsetega pidada jõuproovi võitjaks ning hinnata nelja plussiga: jutt on selge, enam-vähem kantseliidivaba, maailmavaade piiritletud ning sõnum jääb kõlama, olgu valija sellega nõus siis või mitte.

Siseminister lubab palgatõusu ja inimesi motiveerida

Esmaspäeval Läänemaa päästjatega kohtunud ja päästekomandosid külastanud siseminister Igor Taro tõi kaasa rõõmusõnumi: siseministeeriumi haldusala töötajad saavad kauaoodatud palgatõusu. Kui palju kellegi palk tõuseb, panevad Taro sõnul paika asutuste juhid. Minister eeldab küll, et enim ressurssi pannakse sinna, kus on kõige suurem häda ehk kõige madalamad palgad. Ta lisas, et palgatõusu kõrval peaksid päästjate ja politseinike sissetulekut kasvatama ka maksumuudatused.