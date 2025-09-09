Haapsalu tahab karjääri loa avalikku menetlust

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Kuula artiklit, 1 minutit ja 37 sekundit
0:00 / 1:37
Valgevälja vana karjääri soovitakse taas kasutusse võtta. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu linnavalitsus tahab plaanitava Valgevälja teise karjääri keskkonnamõjude avalikku menetlust, kuid keskkonnaamet tahab suhelda avatud menetluses vaid seotud osapooltega.

Keskkonnaametile saadetud vastuses põhjendab Haapsalu aselinnapea Helen Rammu avaliku menetluse vajalikkust sellega, et plaanitav karjäär jääb kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alale, mida kasutatakse puhkamiseks.

Metsas on linna üldplaneeringuga keelatud lageraied j

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT