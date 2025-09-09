Vormsi uus sotsiaal- ja haridusjuht on Oivi Boyers

Kuula artiklit, 0 minutit ja 51 sekundit
0:00 / 0:51
Teisipäevast alustab Vormsi valla sotsiaaltöö- ja haridusspetsialistina tööle Oivi Boyers.
Vormsi vallavanema Triin Lepa sõnul kandideeris kohale 13 inimest, neist enamik mandrilt. Kaks neist kutsuti vestlusele.
Valituks osutunud Boyersil on enam kui kümne aasta pikkune sotsiaaltöökogemus. „Olen alustanud rohujuure tasandilt, olnud tegevusjuhendaja, hoold
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam