Vanemuise päikesepoisid tulevad Haapsallu

Teater Vanemuine mängib septembri lõpus Haapsalu kultuurikeskuses Neil Simoni komöödiat „Päikesepoisid”.

See on lugu kahest küpses keskeas koomikust, kes üle pikema aja taas oma leivanumbri esitamiseks kokku saavad. Nende kaua kestnud koostöö oli olnud täis pingeid, süüdistusi ja rivaalitsemist, mis näitlejapaari kunagi ka eri radu käima viis.

1972. aastal kirjutatud näidend jõudis juba kümme aastat hiljem Eestis lavale. Jüri Järveti vastasmängijad olid vaheldumisi Eino Baskin ja Aarne Üksküla, kes aastaid hilj