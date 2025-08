Hädaolukorras juhib volikogu asemel elu linnavalitsus

Seaduse järgi on hädaolukorra seadusest tulenevate küsimuste lahendamine volikogu lahendada. Reedesel erakorralisel volikogu istungil küsis Haapsalu linnavalitsus need õigused endale ja ka sai.

„Kriis ja pääste – need on väga elutähtsad probleemid, kui nad tekivad,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles volikogule. Hädaolukorras tegutsemine on tema sõnul pidev koostöö päästeameti ja allasutustega ning operatiivne infovahetus.

„Volikogu on poliitikute kooslus, mis on ülim, aga koguneb korra kuus,” rääkis Sukles volinikele. „Te olete usaldanud linnavalitsust linna juhtima. Palun usaldage meid ka hädaolukorra seaduse probleeme lahendama.”

