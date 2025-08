Uus valimisliit paneks Haapsalut juhtima Andres Õige

Sügisestel kohalikel valimistel on valimisliidu Terve Haapsalu linnapeakandidaat parteitu jurist ja õppejõud Andres Õige.

Õige ütles Lääne Elule, et Terve Haapsalu nägemuses on linnas palju asju tehtud hästi, aga on sedagi, mida saaks teha paremini. „Kus viga näed, seal tule ja aita,” lausus ta.

„Mis kindlasti tuleb korda saada, on linnaeelarve jätkusuutlikkus ja rahakasutus. Üks esimesi asju, mis tuleks teha, on linnaeelarve audit. Hinnata, kas raha kasutatakse linnakodanike huvides,” vastas Õige küsimusele, mida ta linnapeana teha tahaks.

„Teine asi on kindlasti see, kuidas peatada rahvastiku vähenemine ja noorte lahkumine linnast,” lisas Õige. „Kahjuks sta