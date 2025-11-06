Haapsalu koalitsioonilepe sai allkirjad

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
Kuula artiklit, 3 minutit ja 34 sekundit
0:00 / 3:34
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 10

 

Neljapäeva keskpäeval allkirjastasid erakond Isamaa ja valimisliit Terve Haapsalu (TeHa) esindajad Haapsalu raekoja ajaloolises linnapea kabinetis uue koalitsioonileppe.

Leppega on plaanis muuta senised aselinnapead abilinnapeadeks ja nende arvu vähendada. Ni

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT