RMK kalakasvatuskeskus täiendas Matsalu lahe siiapopulatsiooni

RMK kalakasvatuskeskus lõpetas sügisese asustamisperioodi, mille jooksul viidi Eesti jõgedesse ja rannikuvetesse kokku üle 230 000 noorkala, neist osa Matsallu.

RMK Põlula kalakasvatustalituse nõunik Ene Saadre kinnitas pressiteates, et suvine hooaeg läks hästi, kalade ellujäämus kasvanduses oli hea ja loodusesse jõudsid elujõulised noorkalad.

Sügisesest asustamise