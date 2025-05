Lääne Elu paberleht laupäeval, 31. mail

Kuula artiklit, 1 minutit ja 28 sekundit 0:00 / 1:28

Haapsallasi terroriseerinud mees pääseb vahi alt

Eelmisel aastal Haapsalu elanikke terroriseerinud ja vahi all viibides kuritegudega jätkanud 50aastane Ahti pääseb peagi vabadusse. „Inimesele teostatud kohtupsühhiaatrilised ekspertiisid ei anna seaduslikku alust mehe vahistamise pikendamiseks,” ütles Lääne ringkonna prokurör Indrek Kalda.

Hara sadamahoone ehitus võib tänavu alata

Lääne-Nigula vald ootab PRIA kinnitust rannakalanduse seltsi 200 000 euro eraldamisele Hara sadamale, misjärel võib sadamahoone ehitamine tänavu alata. Kuigi vald küsis juba mullu PRIA kalanduspiirkonna taotlusvoorust toetusraha Hara sadama rekonstrueerimiseks, saadi toona raha vaid nii palju, et sellest jagus sadamaala asfalteerimiseks. Aga sadamahoone ehitamiseks saadakse Euroopa merendus-, kalandus- ja vesiviljelusfondist ehk kala-Leaderist 200 000 eurot toetuseks tänavu.

Inglane tahab tuua Lääneranna lapsed ragbi juurde

Kirblas mootorrattapoodi ja kohvikut pidav Chris Hale on võtnud oma südameasjaks Lääneranna lastele ragbi õpetamise. Ta loodab, et ragbi kogub populaarsust ja ehk võiks ühel päeval mõni kohalikest lastest jõuda ka Eesti koondisesse. Chris Hale oli ise professionaalne ragbimängija aastatel 1992–2002. Hiljem on ta olnud veel Liverpooli amatöörragbiklubi Sons of Lazarus peatreener.