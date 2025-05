Risti päästjad tuli Lääne regiooni Eliitkomandol kolmandaks

Kuula artiklit, 1 minutit ja 43 sekundit 0:00 / 1:43

Reedel selgusid tasavägises võitluses Lääne regiooni parimad päästekomandod. Kutsemeistrivõistlusest Lääne Eliitkomando 2025 võttis osa seitse kutselist ja viisvabatahtlikku päästekomandot.

Lääne Eliitkomando 2025 võistluse võitis Märjamaa päästekomando, teiseks tuli Järvakandi päästekomando meeskond ja kolmanda koha saavutas Risti päästekomando meeskond. Risti au kaitsesid Alvar ja Allar Lai, Neeme Nikker, Kristen Kaevats ja Georg Paaliste.

Vabatahtlike arvestuses tulid võitjaks Sindi Vabatahtliku Tuletõrjeseltsi meeskond.

Vaatemängulisel võistlusel võistlesid meeskonnad liiklusõnnetuse lahendamises, ohutu sõidu ja veepääste ülesannetes ning lahendada tuli lisaks elanikkonnakaitse võistlusala. Kui kutselised panid end proovile lisaks suitsusukeldusharjutuses, siis vabatahtlikud läbisid päästeelementidest kombineeritud teateharjutuse.

Võistluste peakohtunik, lääne päästetöö büroo juht Andro Oviir, hindas päästjate osalemist võistlustel kõrgelt ning väljendas erilist heameelt vabatahtlike komandode aktiivse osaluse üle. „Vabatahtlikud päästjad lahendavad sündmusi koos kutselistega ja niisugustel võistlustel saab kogu päästevõrgustik oma oskused proovile panna ja samas ka oma professionaalsust arendada.“

Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla ütles, et Eesti päästjatel on absoluutselt tipptasemel tehnika ja tehnoloogia, mille kasutamine nõuab erioskusi. „Autode varustus koosneb mitmesajast komponendist ning iga detail nõuab nii teadmisi, kiirust kui osavust. Selleks on aeg-ajalt hea päästjad proovile panna ja anda võimalus üksteisega mõõtu võtta.“