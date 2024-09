Vald keeldus Metsküla rendilepingut muutmast

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare (Isamaa) vastas eitavalt Metsküla erakooli taotlusele vabastada kool igakuisest üürist ja pikendada rendilepingut, et kooli pidajad saaksid hoonele ehitada uue tiiva, sest lapsed ei mahu varsti koolimajja ära.

Metsküla erakoolis käib 34 last, esimeses klassis 12 last. Metsküla on valla suurim algkool.