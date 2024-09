Tööõnnetusi on Läänemaal vähe, aga paberid on korrast ära

Kuigi tööõnnetuste arvu poolest on Läänemaa töötamiseks üks ohutumaid maakondi, leidis tööinspektsioon Läänemaa 34 ettevõttest 30s tööohutuses vajakajäämisi.

Tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kristel Plangi sõnul on Eesti tööõnnetuste statistika poolest Euroopas küll üsna keskel, kuid võrreldes näiteks Skandinaavia maadega oleme ikka väga maha jäänud. Tema sõnul seletab seda inimeste mentaliteet, et „minuga ei juhtu midagi“. „See kujuneb välja juba väga varajases lapseeas, vaadates, kuidas vanemad tööd teevad. Kui isa läheb trimmerdama plätudega ja ilma kaitseprillideta. Jah, sellisel juhul vastutab ta ise, kui ta viga saab. Aga lapsed näevad seda kõrvalt ja neil tekib arusaam, et isikukaitsevahendite kasutamine sõltub sellest, kui osav mees sa oled, mitte sellest, mis tööd sa teed. Tulevikus arvavad nad kahjuks, et see on normaalne,“ selgitas Plangi.