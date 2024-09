Haapsalu filmiklubi neljanda hooaja avas neljapäeva õhtul Haapsalu kultuurikeskuses „Tõe ja õiguse” ja „Viimase vahiposti” režissöör Tanel Toom.

Toom rääkis kohtumisel, et omal ajal innustas teda filmikooli minema lause, et film on unenägu. Mõneti on Toom selle väitega siiani nõus, mõneti mitte. „Unenäos on kõik võimalik ja filmis on ka kõik võimalik, aga filmides peab olema kõik loogilisem. Kui filmid oleksid sama sürrid kui meie unenäod, siis ei tahaks keegi neid vaadata,” ütles Toom.