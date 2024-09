Haapsalu tõstis maamaksumäärasid

Haapsalu võttis 15 poolthäälega vastu uued maamaksumäärad, otsuse vastu hääletas kuus volikogusaadikut ja kaks jäi erapooletuks.

Uuest aastast maksab Haapsalus elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlvik ühe protsendi maa maksustamishinnast ehk poole rohkem kui seni. Muu maatulundusmaa maksumäär ei muutu ja see on pool protsenti maksustamishinnast. Ei muutu ka teise sihtotstarbega maa hind ja see jääb üheks protsendiks maa maksustamishinnast. Kodualune maa on järgmisel aastal jätkuvalt maksuvaba.