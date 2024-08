Koolijuhid taunivad tähtajalisi töölepinguid

Läänemaa koolidirektorid ei pea mõistlikuks haridus- ja teadusministeeriumi plaani muuta koolijuhtide tähtajatud töölepingud tähtajalisteks.

„Kui eesmärk on tõsta kvaliteeti, et koolijuhid ei oleks mugavustsoonis, siis konkreetselt see muudatus ei paranda mitte midagi,” ütles Haapsalu linna algkooli direktor, Läänemaa koolijuhtide ühenduse esimees ja Eesti koolijuhtide ühenduse eestseisuse liige Malle Õiglas Lääne Elule.