30 aastat Haapsalus abipolitseinikuna töötanud Aivar Kaus sai politseiameti staažiristi.

Haapsalu politseijaoskonna juhi Andrei Taratuhini sõnul on Kausi puhul tegemist fantastilise inimesega. „Ta on alati abivalmis, kohusetundlik ja viisakas,” ütles Taratuhin. „Ta on eeskujuks teistele abipolitseinikele ja nii mõnelegi politseinikule.”