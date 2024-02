Politsei otsib Suure-Lähtrust leitud vastsündinu ema iga päev suurte jõududega

Möödunud nädala esmaspäeval Suure-Lähtrust surnult leitud vastsündinu ema pole politsei veel tuvastanud, kuid ei lõpeta otsinguid enne, kui kõik võimalikud versioonid on kontrollitud.

Tööd otsingutega tehakse igapäevaselt: kontrollitakse nii maastikku kui ka iga politseini jõudnud infokildu. „Igapäevaselt oleme hommikust õhtuni selle juhtumiga tegelenud,” ütles Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin. Tema sõnul töötab juhtumiga iga päev vähemalt viieliikmeline meeskond, kelle tööpäevad on tavapärasest pikemad , ja vajadusel kaasatakse ka kolleege teistest jaoskondadest.

Uurimine, mis Suure-Lähtrus juhtuda võis, võib aega võtta kaua. „Võib-olla homme tuleb vihje, mis aitab meid lahenduseni,” ütles Taratuhin. „Kui seda vihjet ei tule, siis peame selle pika töö tulemusel avastama. Sel juhul on ajalistest raamidest keeruline rääkida. Praegu ma ei näe, et kusagil oleks võimalik järele anda enne kui kõik võimalikud versioonid saavad kontrollitud, ekspertiisid läbi analüüsitud. Seni me tegeleme sellega.”

