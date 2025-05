Ringkonnakohus jättis jõusse Kairi Kuusemaa süüdimõistmise lapse tapmises

Tallinna ringkonnakohus jättis jõusse Pärnu maakohtu otsuse, et Kairi Kuusemaa on süüdi oma vastsündinud lapse tapmises, kuid mõistis Kuusemaa laibarüvetamises õigeks, otsuse edasikaebamine on veel lahtine.

„Kaks kohtuastet on jõudnud prokuratuuriga samale seisukohale,” ütles Lääne ringkonna vanemprokurör Eliisa Sommer.

Jõusse jäi maakohtu otsus karistada Kuusemaad imiku tapmise